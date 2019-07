Mazara, un milione per il ponte sul fiume Arena

Il ponte sul fiume Arena sarà sottoposto ad una manutenzione straordinaria. I tempi non sono brevi ma il Libero Consorzio comunale ha avviato le procedure di affidamento della progettazione. L'investimento complessivo è di oltre un milione di euro.

"Il ponte sul fiume Arena - spiega il sindaco Salvatore Quinci - da anni versa in una situazione di degrado. Appena insediati abbiamo subito sollevato il problema al Libero Consorzio comunale che con l'avvio delle procedure di affidamento della progettazione, ha impresso una forte accelerazione all'iter che porterà agli interventi".

Le procedure per l'affidamento dell'incarico professionale e di indagini conoscitive (controlli e prove) verranno completate entro l'anno. Il conferimento dell'incarico professionale, per un importo di 129 mila euro, rappresenta la prima fase di un crono programma che porterà entro il 2021 ai lavori di "ripristino dello strato protettivo del ponte sul fiume Arena" con un investimento già finanziato dal ministero Infrastrutture e Trasporti.

L'opera è stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche provinciali 2019/2021. Il crono programma prevede che gli interventi inizino non più tardi del luglio 2020 per concludersi non oltre il giugno 2021.

