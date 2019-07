Aeroporto di Birgi, Musumeci non chiude la porta ad Ombra

Il presidente della Regione si è ufficialmente detto disponile ad incontrare l'ex presidente dell'Airgest, Salvatore Ombra, sulla sua richiesta di essere ancora una volta incaricato, senza alcun compenso, della gestione dell'Aeroporto «Vincenzo Florio» di Trapani Birgi.

La data dell'incontro non è stata ancora stabilita, ma è stato lo stesso Governatore della Sicilia a telefonare ad Ombra per cercare di trovare una possibile soluzione alla grave, drammatica situazione in cui da alcuni anni è ormai piombato l'aeroporto trapanese.

L'iniziativa di Musumeci non ha ancora una data di inizio certa (anche se non sembra tanto lontana) ma costituisce un spiraglio quanto mai promettente circa la soluzione del problema del rilancio dell'aeroporto “Vincenzo Florio”.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

