Comune di Castellammare del Golfo, conti ok ma la spesa resta bloccata

Via libera dal consiglio comunale ad un rendiconto di gestione del 2018 in chiaroscuro per il Comune di Castellammare del Golfo.

Se da un lato emerge con chiarezza che i conti sono in ordine e ci sono segnali di miglioramento in termini di contenimento della spesa, dall'altro però vengono fuori le difficoltà dell'ente ad incassare i propri crediti. Parliamo quindi principalmente dei tributi, tanto che da quest'anno l'avanzo di amministrazione è del tutto vincolato.

Non si potrà spendere un solo centesimo sulla base delle norme contabili che impongono all'ente di accantonare quelle somme che si presume, sulla base statistica dell'ultimo quinquennio, che gli uffici faranno fatica ad incassare nonostante siano stati inseriti come introiti in bilancio.

Problemi comunque della stragrande maggioranza dei Comuni siciliani che fanno fatica a poter incassare soprattutto i tributi o anche le multe.

