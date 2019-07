Cittadella della Salute di Trapani, al via i lavori di ristrutturazione

La Cittadella della Salute si rifà il look. Gli interventi nella struttura sanitaria di viale delle Province, nata dopo la dismissione dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale di Trapani, riguardano tanto la messa in sicurezza del parco quanto la manutenzione delle aree verdi e l'illuminazione di viali ed edifici.

Ma essi si inseriscono in un più ampio programma, che sarà definitivamente completato entro il 2021, e che prevede il ripristino e l'abbellimento dell'intero complesso architettonico, che comprende al suo interno 23 edifici.

Ristrutturato dall'ex-Azienda Sanitaria Locale numero 9 esso, infatti, oggi ospita nei suoi antichi padiglioni (ora indicati con nomi floreali) i Dipartimenti di Salute Mentale e Materno-Infantile, i Servizi Veterinario, per le Tossicodipendenze, di Psicologia e di Neuropsichiatria infantile, il Centro Alzheimer, il Laboratorio di Igiene e profilassi, il Consultorio familiare di Erice ed il Servizio Formazione ed Aggiornamento del Personale ed ECM (Educazione continua in medicina) nonché il Distretto Sanitario di Trapani (Via Cesarò 125) e diversi uffici dell'Azienda Sanitaria Provinciale.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

