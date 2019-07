Mazara del Vallo, via libera alla rateizzazione: tributi non riscossi

Il Comune di Mazara del Vallo ha aderito alla definizione agevolata dei tributi. Pertanto anche i tributi locali non riscossi dal Comune e notificati dal 2000 al 2017, che sono iscritti però a ruolo dall'agente di riscossione, potranno essere rateizzati fino a 5 anni, evitando sanzioni ed interessi. Dato che si tratta di tributi locali già iscritti a ruolo, le domande vanno presentate entro il 31 luglio prossimo direttamente all'agente "Riscossione Sicilia".

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al proprio consulente o Caf di fiducia o recarsi direttamente negli uffici di Riscossione Sicilia. Grazie all'adesione del Comune di Mazara del Vallo alla definizione agevolata dei tributi ed alla riapertura dei termini contenuta nel decreto Crescita approvato dal Parlamento, è possibile rottamare le cartelle esattoriali arretrate, anche per i tributi locali.

C'è tempo, quindi, fino al 31 luglio per presentare la domanda: i tributi potranno essere pagati in 5 anni, senza sanzioni né interessi. È una grande opportunità per mettersi in regola. Ci sarà invece tempo fino al 30 settembre per chi vuole usufruire di una rateizzazione fino a 18 mesi che riguardano tributi locali non riscossi dal comune ma che ancora non sono gravati da azioni giudiziarie.

