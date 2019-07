Erice, approvato il bilancio di previsione per il 2019/2021

Il consiglio comunale di Erice ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 ed il documento unico programmatico proposto dalla Giunta del Sindaco Toscano.

La manovra finanziaria è stata approvata con 10 voti favorevoli (Agliastro, Angileri, Augugliaro, Cosentino, Daidone, De Vincenzi, Di Marco, Genco, Nacci, Spagnolo), 1 voto contrario (Mannina) e 4 astensioni (Strongone, Manuguerra, Miceli e Vassallo); prima della votazione finale erano stati approvati anche 4 emendamenti al bilancio ed il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, sempre con i 10 voti favorevoli da parte degli stessi consiglieri.

Presenti alla seduta i rappresentanti della Giunta comunale ma anche diversi dirigenti del Comune che hanno risposto ai numerosi quesiti posti nel corso del dibattito dai consiglieri.

Una manovra complessiva di circa 90 milioni di euro che consentirà il mantenimento, ed in alcuni casi anche l'incremento, delle risorse finanziarie da destinare alle politiche sociali, incrementate per circa 100.000 euro per misure in favore delle fasce più deboli tra cui delle borse di studio per alunni meritevoli ed un trasporto mensile gratuito per il cimitero, alla promozione turistica del territorio, con i trasferimenti per il “Distretto Turistico Sicilia Occidentale” per oltre 70.000 euro, ai servizi scolastici, con un contributo di circa 40.000 euro per la realizzazione delle nuove cucine affidate in uso all'Istituto Alberghiero “Ignazio e Vincenzo Florio” presso il Palazzo Sales nel centro storico ericino.

