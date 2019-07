Aeroporto di Birgi, ecco la ricetta di Tranchida: "Sblocchiamo i fondi non spesi"

Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani, definisce "nulla" l'azione del governo regionale per risolvere la problematica legata all'aeroporto Vincenzo Florio di Birgi e propone la sua personale “ricetta” su cosa potrebbe essere fatto.

Bisogna, come riporta Laura Spanò in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, "impegnare l'Ars e le forze politiche a mantenere il corrispettivo contributo milionario a favore del territorio trapanese restituendo anche i fondi ex conflitto libico, siamo già ben oltre dieci milioni di euro, anche per il prossimo immediato futuro (prima che ci dicano dalla Regione sono andati in perenzione perché in bilancio non impegnati/spesi) che sommati alla colletta dei comuni, assicurino almeno uno straordinario sviluppo dell'azione di marketing territoriale per la creazione e valorizzazione della destinazione TrapaniWestSicily sulla quale il Distretto turistico, sta lavorando".

