Lavoro, a Mazara si sbloccano i concorsi grazie a quota 100

La Giunta municipale di Mazara del Vallo presieduta dal sindaco Salvatore Quinci ha approvato il piano occupazionale per l'anno 2019, per il triennio 2019-2021 e la consistenza della dotazione organica. Sono previste 11 assunzioni.

Fatti dovuti calcoli, il fabbisogno di personale per l'anno 2019 prevede l'assunzione di 11 figure professionali. Per quanto riguarda i pensionamenti tra quelli ordinari e «quota 100», nell'anno 2019 cesseranno dal servizio 18 dipendenti che si aggiungono ai 14 dipendenti andati in pensione nell'anno 2018.

Considerando che una parte della spesa di personale dell'anno 2019 è già stata utilizzata nei mesi scorsi per allineare le ore di servizio dei dipendenti part time a 25 ore settimanali, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, delle norme in materia di assunzioni e delle risorse previste a seguito della cessazione dal servizio per pensionamento di alcuni dipendenti, per l'anno in corso la Giunta ha deciso di procedere alle seguenti nuove assunzioni: n. 2 Dirigenti a tempo determinato, n. 2 Avvocati categoria D di cui uno a tempo determinato destinato allo staff del sindaco, n. 2 Istruttori direttivi amministrativo contabili categoria D di cui 1 da riservarsi a personale interno, 2 Agenti di Polizia Municipale categoria C di cui 1 da riservarsi al personale interno, 1 Ingegnere/Architetto categoria D, 1 Istruttore direttivo informatico categoria D, 1 Operatore tecnico categoria A, stabilizzazione ASU a 25 ore settimanali.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

