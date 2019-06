L’Oncologia medica di Trapani non chiuderà. Le rassicurazioni dell'Asp

La direzione generale dell’Azienda sanitaria provinciale smentisce qualunque notizia relativa ad una eventuale chiusura dell'Oncologia medica di Trapani.

In particolare, la trasformazione riguarderebbe il passaggio dall’attuale Unità operativa complessa a Unità operativa semplice, senza alcuna conseguenza per i pazienti oncologici in cura presso l’ospedale trapanese. L’Unità operativa complessa verrebbe spostata a Mazara del Vallo presso l’Ospedale Abele Ajello.

"La ricollocazione della Unità operativa complessa non sarà operativa immediatamente, d’intesa con l’Assessorato - ha precisato il direttore generale dell’Asp di Trapani, Fabio Damiani - in ogni caso, quando e se ciò dovesse accadere non cambierà assolutamente nulla per i cittadini in quanto il reparto a Trapani sarà sempre operativo e i cambiamenti riguardano esclusivamente una situazione organizzativa interna. L’intenzione dell’Azienda – ha sottolineato Damiani - è sviluppare le attività e non certamente depotenziarle. A questo scopo, nell’Unità oncologica di Trapani, è prevista la definizione di quattro posti letto che si inserisce in un più complesso programma di generale valorizzazione della struttura".

