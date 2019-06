Tubicem di Alcamo, Sicindustria premia il titolare Vincenzo Pirrone

Arriva un riconoscimento per Vincenzo Pirrone, storico titolare dell'azienda Tubicem di Alcamo, leader nel settore della produzione e della vendita di materiali per l'edilizia. Pirrone è stato premiato da Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria Trapani.

"Questa targa - spiega Bongiorno - ha l'obiettivo di testimoniare il valore dell'identità associativa come strumento per fare sistema e creare sviluppo economico e, al contempo, premiare la fedeltà di un nostro associato che da oltre 30 anni si riconosce nel sistema di Confindustria".

Attualmente l'azienda è rappresentata nel Comitato piccola industria da Francesco Pirrone che, insieme al padre, dirige l'azienda.

"Un ringraziamento - afferma Vincenzo Pirrone - per un riconoscimento inaspettato e gradito, e la nostra confermata fiducia in un'associazione che è sempre stata al nostro fianco per portare avanti le comuni battaglie che ogni giorno siamo chiamati ad affrontare".

Sincindustria, fondata nel 1944, è la prima federazione di livello regionale del sistema Confindustria. Insomma un esempio di Trapani che funziona e produce reddito. Attualmente è la più vasta associazione di territorio del sistema in sedi operative e di rappresentanza nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Trapani. Sono oltre 1.500 le imprese associate con 55.000 dipendenti.

