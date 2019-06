Castelvetrano, si sono insediati i commissari: dovranno vigilare sui conti

Sono arrivati a Castelvetrano i commissari che dovranno vigilare sui conti del Comune dopo la dichiarazione del dissesto finanziario.

Con delibera dello scorso dieci giugno, su proposta del Ministero degli Interni è avvenuto l'insediamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione che si propone come obiettivo quello della gestione della fase successiva alla dichiarazione di dissesto, deliberata dai Commissari straordinari con i poteri del Consiglio comunale lo scorso 15 febbraio .

Fanno parte della commisione: Vito Maurizio La Rocca commercialista, funzionario della Prefettura, è stato segretario del Comitato per l'introduzione dell'Euro e per il «Millennium bug», referente del Servizio Controllo Interno di Gestione, incaricato di effettuare le verifiche di cassa presso la Questure gli Uffici periferici della Pubblica sicurezza, Raimondo Liotta ex Segretario del comune di Favignana, è stato Segretario Generale presso il Comune di Carini, Amministratore del Consorzio per la legalità e lo sviluppo nel Trapanese dal gennaio 2010.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

