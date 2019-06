Accoglienza ai minori, a Mazara del Vallo un progetto finanziato dal Ministero dell'interno

Avviato a Mazara del Vallo il servizio di accoglienza per i minori stranieri, iniziativa realizzata attraverso il progetto Sprar “Casa dei Ragazzi Fo. Co. (Formazione - Comunione)”, finanziato dal Ministero dell’Interno.

L’accoglienza è portata avanti con la cooperativa Fo.co e con l'Associazione «Casa della Comunità Speranza», la quale prevede l’opportunità di potere vivere in contesti di affido familiare a 12 minori stranieri non accompagnati, di vivere intanto in una comunità-alloggio, in un contesto di serenità, dove verranno seguiti con corsi di alfabetizzazione di lingua italiana ed un supporto umano e di vita. L'impegno che firmano i ragazzi è di rispettare le regole della comunità e della Città e di contribuire ad accrescere la cultura del rispetto.

