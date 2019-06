Rilancio dell'economia Trapanese. Il sindaco di Salemi: "Dai sindacati contributo serio"

"Da Cgil, Cisl e Uil è arrivato un serio contributo al rilancio economico della provincia di Trapani. Le proposte avanzate dai sindacati non devono cadere nel vuoto". Lo dice il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, che è anche presidente del Gal Valle del Belice, in merito alla piattaforma unitaria lanciata da Cgil, Cisl e Uil per lo sviluppo e la coesione economica della provincia di Trapani.

"L'unità sindacale raggiunta su un tema così importante è sicuramente apprezzabile - aggiunge Venuti -, da sindaco e da presidente del Gal Valle del Belice do la massima disponibilità al dialogo con le parti sociali affinchè ci si possa sedere attorno a un tavolo e programmare un percorso che punti alla valorizzazione di un territorio fantastico e pieno di potenzialità come quello della Sicilia occidentale".

"Bene hanno fatto i sindacati a evidenziare punti di forza come l'aeroporto di Trapani, l'industria agroalimentare e il turismo - prosegue il sindaco di Salemi - e sposo in pieno la proposta di puntare su un 'Distretto del Cibo' che possa valorizzare l'agricoltura d'eccellenza che contraddistingue il nostro territorio. Il seme è stato piantato, tocca a tutti gli attori della provincia di Trapani lavorare insieme per il rilancio del nostro territorio".

