San Vito, pronto il bando per tre posteggi

Pubblicati i bandi di gara per la gestione di tre aree di sosta, per la spiaggia di Macari e per il bus navetta. Il primo bando riguarda l'affidamento della gestione, in via sperimentale, delle due aree di sosta di Baia Santa Margherita e altri servizi accessori per due anni.

Oltre ai due parcheggi, il bando prevede la gestione dei 1000 mq di spiaggia denominata «Rina di Macari». L'aggiudicatario dovrà garantire il servizio di assistenza bagnanti, il collegamento tra le due aree di sosta, il controllo dei due varchi di accesso alla Zona a Traffico Limitato che entrerà in vigore dal 15 giugno, il posizionamento e la pulizia di bagni chimici e della spiaggia.

Per l'aggiudicazione del servizio è prevista la procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta più vantaggiosa. L'importo a base d'asta è di 70 mila euro.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE