Tagli sui trasporti a Trapani, La Rocca: "Preoccupati per questa situazione"

La risposta dell'ATM, azienda di proprietà del Comune di Trapani che si occupa del trasporto urbano e delle soste a pagamento, al taglio pari a 48 milioni in tutta la regione non si è fatto attendere. Ancora non è noto a quanto ammonta il taglio per l'azienda trapanese ma le parole dell'amministratore unico, Massimo La Rocca sono chiare.

«Le nostre preoccupazioni - scrive in una nota su Facebook - alla fine non erano del tutto infondate. La nota inviata dal Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione siciliana, anche a firma dell'Assessore Marco Falcone, lascia ancora flebili speranze ma la strada sembra, ormai, tracciata».

La Rocca se nei giorni scorsi aveva già preannunciato che ci sarebbero stati dei tagli e la questione aveva innescato una polemica con la consigliera comunale di Trapani Claudia La Barbera che aveva definito le dichiarazioni dello stesso La Rocca «terroristiche».

