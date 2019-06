San Vito, approvato il bilancio: "Azione amministrativa efficace"

«Da quasi un decennio non veniva approvato, entro il mese di maggio, il bilancio di previsione del Comune di San Vito Lo Capo. Per la nostra amministrazione è un indice di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa ed anche un'opportunità per programmare le attività politiche in maniera ordinata e completa».

Così, il sindaco Giuseppe Peraino interviene sull'approvazione da parte del Consiglio Comunale, con 8 voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza e l'astensione di quelli di opposizione, del Documento unico di programmazione e del Bilancio di previsione 2019-2021.

Il bilancio del Comune di San Vito Lo Capo ammonta complessivamente a circa 23 milioni di euro. La gestione a circa 8 milioni e 900 mila euro.

