Più servizi per turisti e visitatori, ecco la "Trapani welcome card"

Uno strumento utile per il turismo locale. Ha preso il via l'undicesima stagione della «Trapani Welcome Card», l'iniziativa di marketing territoriale, promossa da Trapani Welcome che ha l'obiettivo di mettere in rete le diverse risorse turistiche dell'intero territorio, nonostante alcune importanti manifestazioni anche a carattere nazionale spesso ancora poco conosciute, per fornire uno strumento utile per turisti e visitatori, in linea con le principali località europee.

Non una semplice carta sconti dunque, ma un servizio utile ed efficace, ormai divenuto un punto di riferimento per turisti e operatori del settore, da Trapani a Marsala sino alle Egadi e non solo.

La card conferma anche quest'anno le tante collaborazioni con aziende, enti e imprese del territorio, fra cui: Atm Trapani, Funierice, Liberty Lines, Comune di Erice (relativamente al Castello di Venere e al Museo Cordici), il Circuito Erice Pass, il Museo del Sale a Nubia, le Saline Ettore e Infersa, le Isole Egadi (lo Stabilimento Florio di Favignana e, a Levanzo, per la grotta del Genovese), l'Ente Luglio Musicale trapanese e le cantine Florio.

