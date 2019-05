Campo sportivo a Marsala, avviati i lavori per il recupero

Avviati i lavori per il recupero funzionale del Campo sportivo di via Istria e dello spazio antistante. Per tale recupero viene utilizzato un finanziamento di 700 mila euro, di cui 600 finanziati dalla Regione in virtù del PO FESR 2014-2020 mentre i rimanti 100 mila euro rimangono a carico del Comune, per il progetto redatto dai tecnici del settore Lavori Pubblici.

Il progetto di recupero mira a creare un vero e proprio impianto sportivo nell'area popolare di via Istria, che da alcuni anni era stato dedicato a Gaspare Umile, uno dei più grandi giocatori di calcio che Marsala abbia mai avuto e, purtroppo, prematuramente scomparso.

Con i lavori già avviati e che molto probabilmente si concluderanno prima dell'avvio della prossima stagione agonistica 2019-2020, si trasformerà completamente la vecchia struttura che era diventata fatiscente (e per questo da tempo in stato di abbandono), con spogliatoi impraticabili e impianti di servizio inutilizzabili.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

