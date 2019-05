Marsala, il cimitero di viale Foscolo pronto a cambiare look: ribasso per la gara d'appalto

Il cimitero di viale Ugo Foscolo si appresta a cambiare «look». Il settore Lavori pubblici del Comune ha espletato la gara d’appalto, a procedura negoziata, per i «lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, sistemazione, illuminazione dei viali e arredo urbano, da eseguire nel cimitero urbano».

La gara è stata aggiudicata dal Rup, architetto Stefano Pipitone, in via provvisoria, alla ditta «Merlo» di

Marsala che ha offerto un ribasso del 47 per cento sul prezzo a base d’ast a di 505.301,94 euro. La provvisorietà

dell’aggiudicazione è relativa al ribasso del quale il Rup ha chiesto alla ditta di dare le dovute e richieste giustificazioni.

Entro la prossima settimana, comunque, la ditta «Merlo» dovrà far pervenire le «giustificazioni» dopo di che la gara potrà essere aggiudicata o alla stessa ditta marsalese oppure alla seconda ditta classificata. In ogni caso entro la prima decade di giugno dovrebbero partire, secondo una previsione di massima, i lavori secondo il progetto redatto

dai tecnici comunali e che saranno seguiti dall’assessore ai Lavori Pubblici, ingegnere Salvatore Accardi, così come scritto da Dino Barraco sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

