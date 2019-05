Potenziati i servizi di collegamento da Trapani all'aeroporto di Palermo

Da lunedì prossimo quattro nuove tratte della Segesta collegheranno l'aeroporto di Palermo alla città di Trapani. Sono state anche raddoppiate le corse da e per Marsala e Mazara del Vallo, così come sono aumentate quelle da e per Castellammare del Golfo e San Vito lo Capo.

La decisione, così come riporta Francesco Tarantino in una articolo del Giornale di Sicilia in edicola, è stata presa dopo diverse riunioni e ripetuti solleciti istituzionali nelle ultime settimane dal presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale, Rosalia D'Alì.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE