Asp di Trapani, sì al full time per 59 lavoratori. Damiani: "Professionalità da valorizzare"

Scatta il "full time" per 59 dipendenti dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani. La delibera, firmata dal direttore generale Fabio Damiani, dispone la trasformazione del rapporto di lavoro da "part time" a "full time" dei 59 lavoratori ex Lsu stabilizzati con contratto a tempo indeterminato ai sensi del protocollo d'intesa del 2011.

Sono gli ex Lsu assunti a tempo indeterminato all'80% della prestazione lavorativa.

I contratti saranno sottoscritti entro il mese. In particolare è stato stabilito un calendario delle convocazioni per i giorni 28,29 e 30. La stipula avrà luogo negli uffici della Unità operativa "Risorse Umane" che si trova al 3° piano della sede centrale dell'Azienda sanitaria provinciale, in via Mazzini1, a Trapani. Il primo giorno, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 17 saranno chiamati a firmare gli ex Lsu il cui cognome comincia dalla lettera A fino a quelli con la lettera D, l'indomani sarà la volta delle lettere da FaM, (orario stabilito dalle 10 alle 13 ed infine, per le lettere da N a V, il giorno 30 l'orario destinato è nuovamente dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.

"La valorizzazione delle professionalità acquisite è uno degli obiettivi prioritari di questa azienda - ha detto il direttore generale dell'Asp, Fabio Damiani - Prossima tappa sarà l'assunzione a tempo indeterminato dei restanti ex Lsu ancora non stabilizzati".

