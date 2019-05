Mazara, chiesta la diminuzione dell'Imu dei terreni agricoli

Andato a vuoto il tentativo fatto nel 2015 con l'amministrazione del sindaco Cristaldi, la Cia di Petrosino, facendosi portavoce di numerosi agricoltori petrosileni e marsalesi, ci riprova con il neo sindaco di Mazara Salvatore Quinci. La richiesta è sempre la stessa: «Abbassare l'aliquota Imu dei terreni agricoli» ricadenti nel territorio mazarese.

«Attualmente - scrive Enzo Maggio, segretario della Cia di Petrosino, nella nota inviata al sindaco Quinci - di 10,10 per mille, la più alta della provincia». Congratulandosi con il nuovo primo cittadino mazarese, Maggio invita Quinci «a prestare particolare attenzione alle problematiche agricole».

"Mazara - spiega il rappresentante di categoria - ha una grande estensione di terreni agricoli, ma purtroppo una consistente parte di questi è oggi abbandonata. Le foglie verdi che costituivano i vigneti erano l'orgoglio non solo della gente del luogo, ma anche quello dei tanti marsalesi e petrosileni proprietari di buona parte dei terreni. Per quali motivi questo abbandono? In primis, sicuramente una politica scellerata di governi che non hanno avuto a cuore le sorti della nostra viticoltura ed inoltre, l'imprevidenza della classe dirigenziale. Questa organizzazione nel passato è stata l'unica della categoria che ha cercato di incontrare il suo predecessore, senza riuscirci, per un confronto sull'aliquota Imu dei terreni agricoli. In un periodo di crisi per le nostre aziende - continua Maggio - è difficile provvedere ai pagamenti di queste somme esose".

L’articolo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE