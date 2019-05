Conto alla rovescia per "Futura Marsala", la tre giorni di formazione e innovazione

Parte il countdown per Futura Marsala, la tre giorni di formazione, innovazione e dibattiti sulla scuola del futuro.

Un progetto del Ministero dell’Istruzione e coordinato dal Liceo Statale “Pascasino” di Marsala che dal 16 al 18 maggio vedrà la città riempirsi di studenti, docenti, dirigenti scolastici, esperti nella formazione, nell’innovazione digitale. Proprio ieri a Ravenna, a conclusione della tappa emiliana di Futura, la dirigente del Liceo “Pascasino”, Anna Maria Angileri, ha ricevuto il “testimone” in vista di #FuturaMarsala.

Oltre quaranta gli appuntamenti tra dibattiti, workshop, simulazioni, laboratori, ma anche concerti, eventi culinari, tutti legati all’innovazione digitale e alla scuola del futuro.

#FuturaMarsala sarà per gli studenti soprattutto un momento per ragionare e confrontarsi sulle città del futuro. Con Model Arena verranno simulati i lavori negoziali di una Commissione delle Nazioni Unite, in lingua inglese, sul tema delle “#cittàsostenibili 4.0 - Unhabitat”. La Civic Arena sarà invece un “hackaton” degli studenti sul futuro del patrimonio culturale e lo sviluppo delle isole del Mar Mediterraneo. Una commissione di esperti al termine della tre giorni decreterà i vincitori di Model, Hackaton e Steam Lab.

I luoghi di #FuturaMarsala

Quella di Marsala è l’unica tappa siciliana del tour di Futura 2019. Spazi espositivi, laboratori, simulazioni nelle splendide location della città: Teatro Impero, Palazzo Grignani, Monumento ai Mille, Complesso Monumentale S. Pietro, Ente Mostra di pittura, Palazzo Fici, Piazza della Repubblica, Piazza del Carmine.

#FuturaMarsala per tutta la comunità scolastica e la cittadinanza, sarà un'occasione unica per raccontare e approfondire i temi della scuola digitale, e per vivere in chiave innovativa la città. Un’occasione unica per gli studenti che avranno modo di confrontarsi e mettersi in gioco.

© Riproduzione riservata