Pantelleria, si torna a volare: 5 le destinazioni con Volotea

Volotea, la compagnia aerea che collega medie e piccole destinazioni in Europa, ha ripristinato i primi 2 collegamenti in partenza da Pantelleria.

Da ieri 11 maggio, infatti, si è tornato a volare alla volta di Milano Bergamo (due frequenze settimanali, ogni sabato e domenica, nei periodi di alta stagione per un totale di 10.500 posti in vendita) e di Venezia (rotta esclusiva con due frequenze settimanali, ogni sabato e domenica, nei periodi di alta stagione per un totale di 10.500 posti in vendita).

In calendario, invece, per giugno le ripartenze dei voli esclusivi Volotea per Verona (1° giugno) e Torino (15 giugno).

Confermata, infine, sempre il 15 giugno, l'avvio della nuova rotta - sempre in esclusiva - per Genova. Questo collegamento è una novità assoluta.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

