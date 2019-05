Alcamo, più fondi alle scuole: quasi mezzo milione per la manutenzione

Più soldi per strade e scuole mentre si consuma l'ennesima rottura tra amministrazione comunale e dirigenza del Comune.

In questo clima di frizione tra burocrazia e politica il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione apportando alcune modifiche rispetto alla delibera di giunta. Quasi mezzo milione di euro è stato destinato per la manutenzione straordinaria delle scuole, altri 100 mila euro sono andati ad impinguare il capitolo inerente il restyling delle malconce strade cittadine.

Momenti di tensione si sono vissuti in queste ultime due sedute dell'assise, in cui si è approvato anche il dup, il documento unico di programmazione. La maggioranza del Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento col quale stabiliva che i risparmi di spesa di personale di chi va in pensione con “quota 100” debbono essere destinati a potenziare le ore di chi lavora al verde pubblico, all'assistenza disabili e alla pulizia spiaggia.

L’articolo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE