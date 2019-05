Trapani, carente l'organico dei vigili urbani: "Servizi difficili da garantire"

Carenza di personale all'interno del corpo di Polizia municipale di Trapani. L'ultimo concorso per istruttore di vigilanza risale infatti al 1981. Adesso la necessità è quella di bandire un concorso.

"La carenza di personale rispetto alla pianta organica - si legge nella nota del sindacato Csa Regione Autonomie Locali - è un problema antico del Corpo, denunziato da oltre venti anni da questa organizzazione sindacale, problema che tra l'altro viene aggravato dall'elevata età media dei suoi componenti. Per la verità nel 2017, in occasione della predisposizione del Piano triennale delle assunzioni, il Comune di Trapani aveva previsto un bando di mobilità in entrata di 21 Istruttori di vigilanza - vigili, ndr -, un secondo bando di altre 10 unità nel 2018, per poi arrivare nel 2019 a prevedere un concorso per 20 unità».

