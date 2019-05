Aeroporto: all'orizzonte c'è la fusione degli scali di Catania, Comiso e Trapani

La proposta è quella di aggregare gli scali di Catania, Comiso e Trapani. Ma solo se non dovesse andare in porto, per l'opposizione del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, l'ipotesi di fusione tra Airgest e Gesap.

L'obiettivo rimane, come si legge in un articolo di Giacomo Di Girolamo, quello di razionalizzare i costi e migliorare i servizi delle società di gestione degli aeroporti della Sicilia formando un'unica società di gestione per tutti gli scali dell'Isola, due poli aeroportuali.

Il presidente della Regione Nello Musumeci ha dato mandato agli assessori alle Attività produttive, Mimmo Turano, e alle Infrastrutture, Marco Falcone, di attivarsi immediatamente in questa direzione.

