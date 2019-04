A Calatafimi arriva il bike sharing, 8 bici elettriche a costi bassi

Arriva a Calatafimi il bike sharing: in tutto 8 bici elettriche a disposizione della collettività a costi di noleggio notevolmente bassi. Le due ruote sono state posizionate in Largo Duca degli Abruzzi, nel centro storico del paese. Le bici potranno essere utilizzate dietro registrazione ed acquisizione delle schede prepagate che identificano i soggetti che le prendono in consegna o mediante il ricorso ad un'app installata nel proprio telefonino già segnata nell'area di sosta.

La stazione delle bici è dotata di due telecamere a tutela dei beni e le stesse bici sono dotate di congegni gps che controllano il percorso che non potrà superare il raggio di 15 chilometri. "Verranno attivate nei prossimi giorni", afferma il sindaco Vito Sciortino.

"Verranno messe a disposizione dei cittadini di Calatafimi Segesta e dei turisti, questi ultimi particolarmente sensibili a tali soluzioni di mobilità alternativa ed ecologica. Speriamo che il servizio possa essere apprezzato. Personalmente nel giro di prova ho avuto modo di apprezzare le ottime prestazioni della bicicletta che, vi assicuro, cammina quasi da sola anche in salita".

