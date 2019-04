Porto di Trapani, allungamento della banchina: gli imprenditori sono favorevoli

L'obiettivo è mettere insieme tutte le aziende che trasportano le proprie merci via mare e per le quali, quindi, una infrastruttura come il porto è di vitale importanza. E' il fine per il quale è nata in Sicindustria Trapani, la sezione “Economia del mare”.

"Il porto è strategico per le nostre imprese", afferma il presidente di Sicindustria Trapani Gregory Bongiorno, spiegando appunto che "l'economia trapanese è trainata da alcuni settori specifici, quali il marmo, l'agroalimentare e l'enologico che mai potrebbero contare sui numeri che hanno senza la vicinanza di un porto. È per questo che abbiamo chiesto all'ingegnere Rocco Ricevuto di dar vita a una nuova sezione dedicata proprio all'economia del mare e, al contempo, non possiamo che plaudire al progetto di allungamento della banchina Garibaldi proposto, nelle scorse settimane, dal presidente dell'Autorità Portuale di Sistema, Pasqualino Monti".

Un progetto che ha suscitato qualche perplessità per le difficoltà di manovra che si potrebbero determinare alle navi nello specchio acqueo portuale, ma che è stato già difeso da Monti, con la sottolineatura che “il porto di Trapani ha vissuto per tanti anni momenti di mancata programmazione e su questo ci siamo concentranti dal momento dell'insediamento”.

