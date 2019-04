Negli asili nido di Trapani disponibili 185 posti

Arrivano 185 posti per gli asili nido. Enorme soddisfazione è espressa dall'assessore Enzo Abbruscato sottolinea come "le domande dovranno pervenire al Comune di Trapani dal primo ed entro il 31 Maggio".

Si tratta di 60 posti complessivi tra la sezione lattanti da 3 a 12 mesi, la sezione divezzi/semidivezzi da 12 a 24 mesi e da 24 a 36 mesi presso il nido di viale Marche, 38 posti nella struttura di via Canale Scalabrino, 42 in via Santa Maria di Capua e 45 posti nell'asilo di via Marino Torre.

L'iscrizione ed il numero dei posti disponibili presso l'ultima struttura restano subordinati alla definizione dell'iter procedurale per il rilascio dell'agibilità dello stesso.

