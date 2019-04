Trapani, arrivano finalmente i fondi per le strade: 11 milioni per i casi più urgenti

Undici milioni di euro per avviare, nel quinquennio 2019-2023, importanti lavori sulla viabilità provinciale gravemente compromessa dalla mancanza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e all'incolumità pubblica.

A questi lavori che saranno resi possibili per l'utilizzazione, da parte del Libero Consorzio comunale di Trapani (l'ex Provincia) dei trasferimenti assegnati dal Ministero delle Infrastrutture, si aggiungono altri investimenti, per un totale di 16 milioni, sulla viabilità provinciale finanziati con i fondi del Patto per il Sud e l'Accordo di programma quadro.

Si tratta di otto opere per le quali sono stati già stipulati accordi di collaborazione con l'Ufficio Speciale di progettazione istituito presso la Presidenza della Regione mentre altri accordi sono in corso di stipula con altre strutture regionali.

