Airgest Trapani, Bufo nuovo direttore: nel cda anche il capo di gabinetto di Musumeci

Michele Bufo è il nuovo direttore di Airgest, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, presieduta dall’avvocato Paolo Angius.

A nominarlo è stato il consiglio di amministrazione che, a sua volta, può contare su un nuovo componente. L’assemblea degli azionisti, composta al 99,9% dalla Regione siciliana, ha infatti designato, su proposta della Regione, il terzo componente del consiglio di amministrazione. Si tratta di Carmela Madonia, attuale capo di gabinetto del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, già dirigente del dipartimento Infrastrutture e mobilità.

"Continua il percorso di riorganizzazione societaria dell’azienda in attesa delle nuove scadenze e sfide che ci vedranno pronti ad affrontarle", ha dichiarato Paolo Angius. "La nomina di Carmela Madonia, già dirigente regionale con esperienza nel settore delle infrastrutture è per noi garanzia di competenza, forte anche della grande sintonia con il nostro socio di maggioranza. Di Michele Bufo, la professionalità era già ben nota all’azienda", ha detto.

Michele Bufo è originario di Pomezia in provincia di Roma e, dopo una ultraventennale carriera in Enav, è arrivato in Airgest nel 2016 come responsabile dell’area Movimento e Terminal e, dal 2018, come accountable manager. È controllore del traffico aereo abilitato e, da dirigente, ha guidato i centri aeroportuali di Palermo, Catania e Reggio Calabria.

© Riproduzione riservata