Aeroporto di Trapani-Birgi, Musumeci: "Non è in liquidazione, la Regione lo sosterrà"

"Fino a quando l’aeroporto di Birgi non sarà in condizione di camminare da solo, la Regione lo sosterrà". Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci alla chiusura dei lavori de «Gli stati generali del turismo» di Erice.

Parlando della società di gestione dello scalo aereo, Airgest, ha aggiunto che "non è il liquidazione" ed il presidente del Cda, Paolo Angius, "non lo ha autorizzato nessuno a parlare di liquidazione della società. L'aeroporto di Birgi vive perché lo vuole la Regione, che ha tirato fuori decine di milioni. Lasciatemi lavorare, smettetela di fare polemiche, quando invece c'è la possibilità di poter creare una grande società Palermo-Birgi. Questo dovete auguravi. Questa è la mia idea e del governo regionale. Se riusciamo a risolvere questo problema, siamo quasi a cavallo. I turisti arrivano. Speriamo di poterne fare un aeroporto capace di vivere in maniera autonoma. Ma non si dica che i turisti arrivano se c'è l’aeroporto, altrimenti ci vorrebbe un aeroporto in ogni città d’Italia». Lo ha detto, stamane, al Museo archeologico regionale Lilibeo di Marsala, il presidente della Regione, Nello Musumeci.

A lanciare l'allarme sull'aeroporto a metà strada tra Marsala e Trapani è stato il presidente della società di gestione Airgest, Paolo Angius, che ha dichiarato: "A giugno metto in liquidazione la società di gestione dell’aeroporto. Senza un piano industriale dei soci, e senza chiarezza sul futuro, devo farlo subito prima di incorrere in passività". Eppure, fino a non molto tempo fa, lo scalo di Birgi, grazie a Ryanair, registrava circa due milioni di passeggeri l’anno. "Angius sta andando via" ha replicato Musumeci. (ANSA)

