Alcamo, tributi arretrati: arriva il regolamento per rateizzarli

Arriva ad Alcamo il regolamento per la rateizzazione dei tributi, possibilità che per la prima volta viene introdotta in città per chi risulta essere moroso. Ci sarebbero casi anche di interi condomini che risulterebbero morosi per cifre che raggiungono le 30 o 40 mila euro.

L'obiettivo per il Comune, come riportato dal Giornale di Sicilia in edicola, è quello di fare cassa e ridurre così gli enormi residui attivi che ammontano a una ventina di milioni di euro. Si potranno rateizzare i tributi non pagati maturati al 31 dicembre del 2018 e che ancora sono nella fase dell'accertamento bonario, quindi prima del “pre” o vero e proprio «fermo amministrativo», anche quando la pratica è stata già trasmessa all'agenzia di riscossione Serit.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE