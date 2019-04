Trapani, dalle multe oltre un milione e mezzo

Meno del 2016. La Polizia Municipale ha emesso nel 2018 dei verbali per un totale di 1 milione 594 mila e 915,76 euro. Nel 2016 il dato era di 1 milione e 708 mila e 862 euro. Diversamente nel 2017 non erano stati diffusi i dati.

Nell'anno solare appena passato, i caschi bianchi hanno ha effettuato una molteplicità di interventi nei settori di competenza. Sono state 30.900 le violazioni al Codice della strada contestate con sanzioni per un importo di 1.620.000 euro e 3.912 punti decurtati dalle patenti. Nel settore Annona gli agenti hanno elevato 307 verbali ed elevato sanzioni per 121.144 euro.

Importo già accertato per cassa è di 741 mila e 111,65 euro. Mancano quindi all'appello 853 mila e 804,12 euro. Per questo motivo la dirigente ha proposto di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad accertare in entrata la somma riferita all'esercizio finanziario 2018 nel periodo tra il primo di gennaio e il 31 di dicembre.

L’articolo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

