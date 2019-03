A Marsala rinasce il consorzio di tutela del vino

Ricostituito, per volontà del presidente della Strada del Vino Marsala, notaio Salvatore Lombardo, ex sindaco della città, e di oltre 40 rappresentanti delle aziende vinicole marsalesi, piccole e grandi, il Consorzio per la tutela del Vino Marsala.

La rinascita del Consorzio nella sede dello storico Palazzo Fici, dove è allocata la Strada del Vino Marsala, presieduta dallo stesso Lombardo, e l'entusiasmo generale degli imprenditori vinicoli.

"Un sogno che finalmente prende forma - dice il notaio Lombardo plaudendo alla positiva risposta degli imprenditori all'iniziativa - un grande obiettivo che ha visto anche la collaborazione del Consorzio Doc Sicilia, presieduto da Antonio Rallo, delle Cantine "Donnafugata'".

E' un primo passo al quale seguirà ora l'atto costitutivo del nuovo Consorzio per la tutela del Vino Marsala.

