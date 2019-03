Rifiuti, cambiano le tariffe della Tari a Trapani

Rivoluzione TARI: la tassa dei rifiuti viene rivista completamente dall'amministrazione Tranchida che l'ha approvato ieri nel tardo pomeriggio.

Tagli indistinti del 10%: uno sconto generale per tutti. Prevista la distribuzione di migliaia di compostiere domestiche ai cittadini richiedenti a fronte di uno sconto di 100 euroannui sulla tassa. Ovviamente non verrebbe più effettuato il ritiro del rifiuto umido domestico in capo ai nuclei che optano per lo smaltimento con le compostiere.

Confermati gli sgravi del 30% per la seconda ed ulteriore casa a disposizione (uso villeggiatura o non locata). È prevista la riduzione del 50% sulla parte variabile della tariffa per le attività commerciali accreditate presso il Comune che attivino piccoli CCR per i loro clienti (ad esempio supermercati, fidelizzando anche i clienti) a condizione che offrano uno sconto sugli acquisti da consumarsi presso la stessa struttura.

