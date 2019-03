"Arredo urbano", 70 milioni a cinque Comuni

Arrivano i primi finanziamenti comunitari per “Agenda Urbana”, l'Associazione tra i Comuni di Marsala (capofila), Trapani, Erice, Mazara del Vallo e Castelvetrano. Il governo della Regione ha infatti approvato la progettualità strategica di “Agenda Urbana” che, finanziata dalla CEE, ha destinato ai cinque Comuni che la costituiscono la somma di poco più di 70 milioni di euro.

E' un finanziamento destinato a dare corpo ed esecutività ai progetti che i cinque Comuni della Sicilia Occidentale hanno già da tempo presentato e sono già pronti per dare corso all'iter per l'ottenimento delle somme.

La notizia, comunicata al sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo quale sindaco del Comune capofila, è stata accolta con viva soddisfazione non solo dal Comune di Marsala ma anche degli altri Comuni che ne fanno parte, in quanto a giorni dovrebbe esserci la firma della la convenzione con la Regione da parte dei cinque sindaci degli altrettanti Comuni per l'erogazione del finanziamento per cui potranno essere finanziate determinate opere pubbliche che, senza tali finanziamenti sarebbero rimasti ancora per tanti altri anni “al palo”.

