Aeroporto di Birgi, altro bando per le rotte

Una nuova strategia per i rimanenti 22 lotti non assegnati in occasione dell'aggiudicazione degli altri tre lotti dei servizi di promozione turistica affidati alla compagnia Alitalia per Lazio, Lombardia e Campania e alla Blue Air per il Piemonte.

La procedura scelta è stata quella negoziata, con «manifestazione di interesse» pubblicata anche sulla Gazzetta Ufficiale Europea. A questa nuova determinazione si è giunti dopo una serie di incontri tra l'assessorato regionale al Turismo, l'Airgest e i Comuni interessati per decidere la strategia più spedita per giungere all'assegnazione dei rimanenti 22 lotti.

È stato il comune di Marsala - ente capofila tra quelli dell'Accordo di collaborazione per lo sviluppo della vicina aerostazione «Vincenzo Florio» - a formalizzare la procedura con un atto del dirigente del Comune, settore Commercio ed Attività Produttive, Giuseppe Fazio, finalizzato a ricercare operatori economici a cui affidare i servizi di promozione turistica.

