«Integrazione, umanità e coraggio» ispirano la 77ª stagione del Luglio Musicale Trapanese

È stata presentata, questa mattina a Palazzo D’Alì, a Trapani, la 77ª stagione del Luglio Musicale. Oltre trenta gli spettacoli che, dal 5 giugno al 30 dicembre, animeranno il teatro Giuseppe Di Stefano, il complesso San Domenico e il teatro Pardo.

Tema della stagione, rivelato dal direttore artistico Walter Roccaro è, «VeRBi di integrazione, umanità e coraggio», una riflessione su dialogo interculturale, inclusione sociale, diritti fondamentali e resistenza alle ingiustizie. L’acronimo «VeRBi» racchiude i nomi dei tre grandi compositori protagonisti della stagione operistica: Verdi, Rossini e Bizet. Tre le opere liriche in cartellone «Il trovatore» di Giuseppe Verdi (11-13 luglio), «L’italiana in Algeri» di Gioachino Rossini (23-25 luglio) e «Carmen» di Georges Bizet (1-3 agosto). Aprirà la stagione autunnale lo spettacolo «Falcone e Borsellino» di Antonino Fortunato (26 settembre).

«Questa stagione rappresenta un ambizioso progetto culturale che va oltre la semplice proposta artistica - ha dichiarato Roccaro - Ogni opera, concerto o balletto è stato selezionato con l’intento di creare un percorso coerente che inviti il pubblico a riflettere sui grandi temi dell’umanità contemporanea: dalle minoranze etniche all’emancipazione femminile, dalle nuove forme di marginalità alla ricerca del dialogo tra culture diverse. Siamo orgogliosi del progetto di supporto in scrittura braille per non vedenti e ipovedenti, in collaborazione con il dottorato di ricerca istituito presso il Conservatorio Scontrino di Trapani».