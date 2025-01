Le opere di Carla Accardi per Gibellina in mostra a Trapani

La mostra «Carla Accardi per Gibellina» sarà inaugurata venerdì 31 gennaio alle 12, a Palazzo Milo a Trapani, negli spazi del Museo della Stampa tipografica - ex Tipografia La Combattente. La mostra, a cura della Fondazione Orestiadi, è stata realizzata in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, con il patrocinio del Comune di Gibellina e del Comune di Trapani.

«Carla Accardi per Gibellina» è un omaggio alla grande artista trapanese attraverso alcune delle sue opere che nascono proprio per la cittadina del Belice. Segno del suo intenso rapporto con Ludovico Corrao e della spinta etica che le apparteneva come ai compagni del gruppo Forma.

Le ceramiche realizzate su suo disegno per «Nuove Ceramiche Gibellina», nel 1988; i pannelli in ceramica per il Palazzo Municipale del 1989, le incisioni degli stessi anni donate dall’artista sono tutte opere che partecipano a quel coacervo di idee e progetti, che era Gibellina nei primi decenni della sua ricostruzione. La Città di Gibellina sarà la Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea per l’anno 2026.