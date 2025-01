La rivoluzione culturale di Salemi con Oliviero Toscani assessore: fu in giunta con Sgarbi

«Se rifletto su quei mesi trascorsi con lui, penso che sia stato come aver fatto il militare; del resto lui era un maresciallo e noi siamo stati suoi allievi». Sono passati 17 anni da quando Claudio Colomba venne scelto, insieme ad altri 14 giovani, come allievo del corso tenuto dal fotografo Oliviero Toscani a Salemi morto ieri a 82 anni per una malattia rara.

In Sicilia, nel 2008, Toscani ha vissuto la sua unica esperienza di politica attiva come assessore dell’allora sindaco Vittorio Sgarbi. Per Salemi sono stati gli anni della «rivoluzione culturale» e Toscani, chiamato proprio dall’amico critico d’arte, accettò la sfida di guidare un assessorato innovativo «alla creatività e ai diritti umani». Toscani rimase in giunta sino all’inizio del 2010.

«Andò via, in verità, perché diceva sempre che la popolazione non l’aveva accolto - racconta Nino Grillo, avvocato e collega assessore di Toscani -, ricordo un aneddoto che dava la misura di chi era Oliviero: odiava le macchine parcheggiate e si scontrò finanche col parroco di allora perché chiedeva che i fedeli parcheggiassero in piazza per assistere alla messa in chiesa».