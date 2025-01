La Fondazione Orestiadi nomina il nuovo presidente: è Francesca Corrao

«Ho accettato - dice Corrao - di guidare la Fondazione Orestiadi in seguito alle inattese dimissioni dell’onorevole Pumilia che torno a ringraziare insieme a tutto il Consiglio di amministrazione per l’efficace lavoro svolto in 9 anni di guida sapiente della Fondazione e del suo straordinario impegno. Continuerò a portare avanti il grande progetto della rinascita di Gibellina fondata su un grande investimento sulla cultura e sull’arte».

La neo presidente, figlia maggiore del fondatore della Fondazione, il senatore Ludovico Corrao, poi ringrazia «tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e in particolare il governo e il Parlamento Siciliano che hanno confermato la loro fiducia nella Fondazione. Tutti insieme - dichiara - abbiamo lavorato con passione e dedizione per far crescere la nostra istituzione, e insieme continueremo a fare della Fondazione Orestiadi un faro di cultura e di dialogo tra i popoli del Mediterraneo, portando avanti un luogo dove l’arte, l’educazione e la pace - aggiunge - si incontrano per costruire un futuro migliore per tutti, per trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti della Fondazione: l’apertura al dialogo interculturale e la promozione dell’arte contemporanea».

«Un ringraziamento speciale va poi al personale tutto della Fondazione che con abnegazione hanno lavorato e hanno reso possibile il superamento di anni di crisi ed i traguardi sin qui raggiunti. Su loro - conclude Corrao - si poggia il futuro della Fondazione».

Gibellina è la «Capitale italiana dell’Arte contemporanea“ per l’anno 2026. A proclamarla, il 31 ottobre scorso, è stato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.