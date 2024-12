Gibellina, Trapani e Palermo: un itinerario fra le opere di Carla Accardi

In occasione del centenario dalla nascita, Gibellina ricorda Carla Accardi, figura centrale dell’astrattismo italiano. Sabato 21 dicembre alle 17.30 verrà presentato, in piazza XV Gennaio ’68, luogo simbolo per l’artista, in cui sono presenti i 5 pannelli in ceramica, Accardi100: da Gibellina un itinerario su Carla Accardi, un percorso - curato da Giuseppe Maiorana, Enzo Fiammetta, Valentino Danilo Matteis e Alessandro Messina - che intreccia arte e territorio per ripercorrere il legame profondo dell’artista con la Sicilia occidentale.

L’itinerario attraversa Gibellina, Trapani e Palermo, luoghi che ospitano le sue opere e che grazie a questa iniziativa si propongono come tappe fondamentali di un racconto culturale unico. Promosso dal Comune di Gibellina e dal Museo d’Arte Contemporanea Ludovico Corrao, in collaborazione con varie istitutzioni e associazioni artistiche, il progetto mette in dialogo le opere dell’artista presenti nello spazio pubblico, nelle collezioni permanenti dei musei e nelle raccolte private, per offrire una visione complessiva del suo lavoro. Gibellina, Trapani e Palermo diventano così punti cardinali di un percorso nel quale le creazioni della Accardi si confrontano con i paesaggi, le memorie e le trasformazioni culturali di questa regione.