Con lo spettacolo The Blues Brothers, in Missione per conto di Dio si aprirà la diciassettesima edizione della rassegna teatrale Lo Stagnone – Scene di uno spettacolo

Il pubblico vedrà sul palco 45 artisti, una band dal vivo e 10 ballerine pronte a far scatenare la platea al ritmo delle indimenticabili canzoni dei Blues Brothers. La produzione, con coreografie di Francesca Rosolia e la direzione musicale di Eugenia Sciacca, promette di trasportare il pubblico a Chicago, dove i protagonisti Jake e Elwood Blues, in missione per conto di Dio, riuniscono la loro vecchia band per salvare l’orfanotrofio in cui sono cresciuti. Lo spettacolo, fedele alle canzoni originali ma con una narrazione tutta sua, sarà un omaggio alla musica nera statunitense e un vero e proprio tuffo nei mitici anni '80. L’appuntamento è alle 21,20 e per partecipare è possibile prenotare i biglietti contattando la Pro Loco di Marsala o acquistandoli online

Domani, sabato 14 dicembre, il Teatro Impero di Marsala ospiterà l’apertura della diciassettesima edizione della rassegna teatrale Lo Stagnone – Scene di uno spettacolo, organizzata dalla compagnia Sipario diretta da Vito Scarpitta. La serata inizierà con un grande spettacolo musicale: Blues Brothers in Missione per conto di Dio, una rivisitazione del celebre musical degli anni '80 ispirato al leggendario film di John Landis.

Quello di sabato 14 dicembre è solo il primo di nove eventi in programma che animeranno il Teatro Impero fino al 27 aprile: la rassegna continua con artisti di fama nazionale e internazionali, che porteranno in scena una varietà di generi, dalla musica al teatro comico e drammatico. Domenica 12 gennaio, alle 18, sarà la volta di Francesco Baccini con Archi e Frecce in quartet. Il cantautore presenterà le sue più belle canzoni in una veste acustica completamente nuova, accompagnato da un quartetto d’archi femminile e dalla chitarra di Michele Cusato. Un concerto intimo che promette di toccare le corde più profonde dell’animo.

Il 31 gennaio, sempre alle 21,30, Maurizio Casagrande porterà in scena Il viaggio di papà, una commedia che racconta la storia di un padre e un figlio che, non conoscendosi, si ritrovano insieme in un viaggio che cambierà le loro vite. Una riflessione sul rapporto familiare, le difficoltà e le sorprese della vita. A febbraio, il 9, Antonio Grosso sarà protagonista di Una compagnia di pazzi, un’avventura ambientata nel 1945, in un manicomio durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui un gruppo di “pazzi” si troverà coinvolto in una serie di eventi straordinari; mentre Il 22 febbraio andrà in scena Le Stelle del Varietà – Il grande Show all’italiana, un evento fuori abbonamento con una band dal vivo che riproporrà il grande spettacolo della tradizione varietà italiana.

Il mese di marzo vedrà la partecipazione di due volti molto amati dal pubblico. Domenica 9 marzo Debora Caprioglio porterà in scena Non fui gentile, fui Gentileschi, un intenso monologo sulla vita di Artemisia Gentileschi, una delle artiste più significative del seicento, che racconta la sua storia, dalle difficoltà familiari e professionali fino alla sua affermazione come pittrice di successo. La regia è di Roberto D'Alessandro. Domenica 23 marzo Alessandro Idonea porterà in scena La banda degli onesti, una rivisitazione teatrale del famoso film con Totò e Peppino. La commedia, che racconta le disavventure di due ladri maldestri, offrirà anche qualche novità rispetto al film, mantenendo però l'umorismo e la satira che hanno reso celebre la pellicola.

Ad aprile, l’11 e il 27, due appuntamenti speciali: domenica 11 aprile, la compagnia Sipario metterà in scena Pensaci Giacomino di Luigi Pirandello, una delle più celebri commedie del grande drammaturgo siciliano, in cui i temi della responsabilità e della farsa si intrecciano con profondità e ironia. Infine, il 27 aprile, con Facci un’altra Faccia di Tiziana Foschi, un’analisi delle maschere e delle identità attraverso il trasformismo, tra parodia e riflessione sulla contemporaneità.

Tutti gli spettacoli saranno ospitati al Teatro Impero di Marsala, e per partecipare alla rassegna è possibile acquistare un abbonamento che consente di accedere a tutti gli spettacoli in programma. Gli abbonamenti e i biglietti per i singoli eventi sono disponibili anche online e presso i punti vendita locali.