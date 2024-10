Albergoni: «Progetto Gibellina tra memoria e futuro». Il sindaco: «Dalle catastrofi si può rinascere»

«Non soltanto la rivendicazione del passato come elemento di memoria ma, anche, una proiezione al futuro per questo territorio. Il progetto che abbiamo scritto si muove su questa direzione». Lo ha detto Roberto Albergoni che ha scritto il progetto «Portami il futuro» col quale Gibellina è stata proclamata Capitale dell’arte contemporanea 2026.

Nell’aula consiliare stamattina insieme ad Albergoni c’erano tutti i componenti il gruppo di lavoro: Enzo Fiammetta, Andrea Cusumano, Cristina Costanzo, Margherita Orlando e Carla D’Amico.

«La scelta di Gibellina è un’opportunità per il sistema nazionale dell’arte contemporanea - ha detto Albergoni - il nostro grazie va anche a tutte le istituzioni e gli artisti che hanno scelto di essere con noi in questo percorso, così come fece Ludovico Corrao che all’indomani del terremoto ‘68 chiamò a raccolta artisti da tutta Italia. A loro chiederemo di indicarci strade anche per il futuro di questi territori».