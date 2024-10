Da Nick La Rocca a Louis Prima: a Salaparuta la mostra fotografica Jazzisti siciliani nel Mondo

Si chiama Jazzisti siciliani nel Mondo la mostra che verrà inaugurata sabato 19 ottobre, alle 17, alla sala delle conferenze a Salaparuta (Trapani), in piazza Mercato, che sarà fruibile fino al 30 novembre.

In mostra 18 pannelli che ritraggono i maggiori jazzisti siciliani di tutti i tempi: da Nick La Rocca a Louis Prima, originari proprio di Salaparuta, da Enzo Randisi a Francesco Cafiso, Giacomo Tantillo, Gianni Gebbia, Giuliana Di Liberto, Anna Bonomolo e tantissimi altri. Oltre 50 artisti che raccontano l’evoluzione del jazz siciliano che vanta i migliori professionisti in Italia e all’estero.

«Tutto nasce da Nick La Rocca - spiega il sindaco di Salaparuta Michele Saitta - che è stato un visionario avendo per primo al mondo inciso un disco di musica jazz nel 1917. Dunque Salaparuta e l’intera Sicilia devono un grazie a questo musicista che ha rivoluzionato il mondo della musica. Ma la nostra cittadina vanta anche un altro grande mito della musica del ‘900 che è Louis Prima. Molti non lo sanno ma anche l’autore di Just Gigolo e tanti altri successi planetari era originario di Salaparuta».