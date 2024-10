«Il ruolo della cattiva mi diverte e mi libera»: l'attrice marsalese Chiara Vinci nella nuova Storia di una famiglia perbene

L’attrice marsalese Chiara Vinci nella seconda stagione di Storia di una famiglia perbene, da domani su Canale 5. La storia, ispirata ai romanzi della scrittrice barese Rosa Ventrella, narra l’amore tra due giovani, ostacolato dalle loro famiglie, tra intrighi di famiglia e storie di criminalità. Chiara continuerà a vestire i panni di Maddalena, una giovane arrivista che gestisce traffici di droga.

Ventottenne, diplomata al centro sperimentale di cinematografia di Roma e laureata alla Sapienza, Chiara Vinci ha debuttato con Daniele Luchetti nel film Momenti di trascurabile felicità. Ha lavorato con Paolo Genovese e nel 2022 ha ricevuto il premio Kineo, alla Mostra del Cinema di Venezia, fra le «giovani rivelazioni».

È duro impersonare qualcuno che fa del male?

«Il ruolo della cattiva mi diverte e mi libera molto perché mi permette di giocare ad essere ciò che non sono, Maddalena è lontanissima da me. È spietata, stronza, non ride mai. Eppure, vorrebbe solo essere amata come non è stata amata mai. Il regista Stefano Reali mi ha dato una possibilità non scontata, facendomi interpretare questo ruolo. Ha creduto in me e per questo gliene sarò per sempre grata».