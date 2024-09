Ente Luglio Musicale Trapanese, concerto omaggio a Luis Bacalov con gli Osanna

Volge al termine il calendario estivo proposto dall’Ente Luglio Musicale Trapanese con l’ultimo spettacolo in programma al Teatro Giuseppe Di Stefano. Prima di dar inizio infatti alla stagione autunnale, che prenderà il via il 12 ottobre con «La furba e lo sciocco», il primo dei sei spettacoli in programma, domenica 29 settembre, alle ore 21.30, la storica band Osanna - oggi definita come una tra le più grandi rappresentanti del periodo rock progressive italiano - omaggerà due grandi figure artistiche di metà Novecento: il compositore e direttore d’Orchestra Luis Bacalov e i colleghi, loro contemporanei, New Trolls con un grande concerto dal titolo «Omaggio a Luis Bacalov».

Il sestetto napoletano, ancora oggi guidato dalla storico frontman e fondatore Lino Vairetti, eseguirà brani tratti dalla colonna sonora del film «Milano Calibro 9» del 1972, scritto e diretto dal regista Fernando Di Leo - inseriti nel loro secondo album Preludio tema variazioni canzona (1972) e pubblicati con la storica casa discografica italiana Fonit Cetra - e alcuni brani tratti dall’ormai iconico album dei New Trolls Concerto Grosso per i New Trolls del 1971, conosciuto anche come «Concerto grosso n 1» (vista la pubblicazione, nel 1976, del quarto album intitolato “Concerto grosso n.2 ). Entrambi gli LP sono stati in parte composti ed arrangiati per orchestra dal Maestro Luis Bacalov con la produzione di Sergio Bardotti. Album dal notevole successo, sia in termini di critica che di pubblico, ancora oggi definiti le “pietre miliari” del genere “Progressive” italiano.