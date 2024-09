Erice, secondo premio in due mesi per la matematica Maria Colombo

Il premio, che consiste in una medaglia d’oro, viene assegnato ogni tre anni a un matematico under-35 che si sia distinto a livello internazionale per il suo contributo nel campo del calcolo delle variazioni e delle sue applicazioni. Maria Colombo lo ha conquistato «per le sue ricerche innovative nella teoria della regolarità e della descrizione delle singolarità delle soluzioni delle equazioni differenziali parziali». Il premio lo ha ritirato in compagnia dell’ultimo dei suoi quattro figli, Giuseppe, nato a luglio proprio quando le era stato conferito un altro ambitissimo premio, quello della European Mathematical Society.

Secondo prestigioso premio in due mesi per l’astro nascente della matematica, Maria Colombo, 35enne ex allieva della Normale di Pisa e docente della Scuola Politecnica Federale di Losanna, che dopo aver vinto a luglio l’Oscar europeo della matematica conquista anche il Premio Internazionale intitolato a Guido Stampacchia, assegnato dall’Unione Matematica Italiana. La premiazione è avvenuta a Erice nel corso di un convegno di Calcolo delle Variazioni ospitato dalla Fondazione e Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana e parte della Scuola Internazionale di Matematica Guido Stampacchia.

Maria Colombo infatti non è nuova a riconoscimenti nazionali e internazionali per la sua attività di ricerca. Ha all’attivo l’Iciam Collatz Prize e il Peter Lax Award, conseguiti rispettivamente nel 2023 e 2022, oltre a premi tra cui il Bartolozzi, assegnatole dall’Unione Matematica Italiana nel 2019, il Gioacchino Iapichino conferitole dall’Accademia dei Lincei nel 2016 e il Michele Cuozzo per la tesi di dottorato, ottenuto nel 2015.

Maria Colombo, nata a Luino, in provincia di Varese, è stata studentessa dell’Università di Pisa e della Scuola Normale Superiore, dove ha avuto come relatori Luigi Ambrosio e Alessio Figalli (medaglia Fields nel 2018). Dopo un periodo di ricerca post dottorato presso l’Eth di Zurigo, si è trasferita nel 2018 all’Epfl di Losanna, dove dirige il Laboratorio di analisi matematica, calcolo delle variazioni ed equazioni differenziali alle derivate parziali. Il suo talento matematico, del resto, era emerso anche prima degli studi universitari, portandola nel 2006 prima alla finale nazionale dei giochi matematici in Bocconi e poi alla finale internazionale del Campionato di Giochi Matematici tenutasi nell’agosto dello stesso anno a Parigi. Colombo aveva partecipato anche alle Olimpiadi internazionali della matematica, aggiudicandosi il bronzo nell’edizione 2005 a Cancún, l’oro in quella del 2006 a Lubiana e l’argento nel 2007 ad Hanoi.